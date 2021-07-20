Лукашенко – дипломатам: «Вы сегодня бойцы, но без оружия»

Лукашенко назвал дипломатов бойцами, но без оружия. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 20 июля, проводит совещание по приоритетам внешней политики на современном этапе. Он назвал дипломатов бойцами без оружия, сообщает БЕЛТА.

- Нам сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые ну будут бояться заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы бойцы сегодня, но без оружия. И хватит бездельников содержать, которые по приемам с важным видом расхаживают. Это нужно, но это самое последнее в списке, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что дипломатов воспринимают как элиту общества.

- Вы же сами являетесь выходцами из народа. Вы должны быть отражением его исконного патриотизма, традиционных семейных ценностей. Должны соответствовать этому, а не идти по пути деградации и морального разложения, - заявил Лукашенко.

Он также высказался и о дипломатах-предателях.

- Мы не будем церемониться. Вы для себя сделайте выводы. Все те, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих должностей. Так будет и впредь, - приводит словам президента телеграм-канал «Пул Первого».

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