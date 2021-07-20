Рыбак в Ветковском районе добывал червей и погиб

Рыбак в Ветковском районе добывал червей и умер. Фото: sudexpert.gov.by

Житель Ветковского района умер во время добычи червей для рыбалки. Его смертельно травмировало электрическим током, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Несчастный случай произошел на дачном участке близ деревни Рудня-Споницкая. Гомельчанин 1957 года рождения собирался на рыбалку. Он решил добыть дождевых червей, чтобы использовать их как наживку, вбил в землю металлический штырь, к нему с помощью кабеля подвел 220 вольт от розетки. Когда черви стали появляться на поверхности, мужчина начал вытягивать штырь, не отключив его от электросети. В результате он получил смертельный удар током.

Когда эксперты проводили судмедэкспертизу, то нашли на теле характерные для поражения электрическим током электрометки: пораженные участки кожи, через которые произошел вход и выход разряда.

Эксперты также напомнили, что степень выраженности электротравмы зависит от ряда факторов.

«К ним относятся метеорологические условия, например, жаркая погода, при которой усиливается потоотделение и снижается сопротивление действию тока, повышенная влажность. Влияет состояние здоровья и возраст человека - пожилые и дети, а также люди, имеющие ряд хронических заболеваний, больше подвержены действию тока», – уточнили в ГКСЭ.

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