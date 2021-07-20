Деньги мы потом вернем: «маг Ева» сняла родовое проклятие с минчанки почти за 80 тысяч долларов

Иногда желание решить проблемы с помощью магии становиться сильнее здравого смысла. Фото: Pexels

Центральным районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по факту завладения чужими денежными средствами в особо крупном размере, об этом сообщает Следственный комитет.

В августе 2020-го 63-хлетняя жительница Минска увидела по телевизору передачу о магических ритуалах, помогающих решить различные проблемы. Нужно было только позвонить по одному из номеров, указанных на экране, что и сделала пенсионерка.

По телефону женщину убедили в том, что «маг Ева» обладает особым даром и способностями и может ей помочь, но сначала нужно провести платную диагностику за 249 долларов США.

После проведения диагностики с пострадавшей связалась сама ясновидящая Ева и сообщила пенсионерке, что необходимо провести несколько обрядов по снятию «родового проклятия», которое она обнаружила.

С августа 2020 года по июнь 2021 года неизвестные успели провести 19 сеансов магии и завладеть денежными средствами потерпевшей на сумму более 63 тысяч долларов США и более 8 тысяч евро.

Как сообщает СК, потерпевшую убеждали, что вложенные денежные средства являются инвестициями в ее здоровье и, что в скором времени ей их вернут. Когда женщина решила получить обратно свои денежные средства, ее попросили заплатить подоходный налог. Под указанным предлогом потерпевшая перечислила еще более 5 тысяч долларов США. Не получив обратно своих средств, пенсионерка обратилась в милицию.

В рамках выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что потерпевшая перечисляла денежные средства в банковские учреждения, расположенные на территории Украины.

Следственные и процессуальные действия по уголовному делу продолжаются.

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