Мост в Гродно обещают восстановить к августу

После ливня в Гродно возле четвертого моста обрушился грунт. Фото: autogrodno.

Новый мост через реку Неман в Гродно, который никак не могут открыть из-за разрушений, связанных с непогодой, обещают закончить к началу августа. Об этом сообщили программе «Новости» на телеканале «Беларусь 4. Гродно».

Напомним, новый мост планировалось открыть в Гродно в субботу, 17 июля, с участием президента Беларуси Александра Лукашенко. Планировалось, что по этому случаю пройдет концерт и световое шоу. Однако за несколько часов до открытия на Гродно обрушился мощный ливень, возле моста обвалился грунт — второй раз за две недели, и открытие моста вновь отложили.

- Восстановительные работы на Восточном мосту через Неман в Гродно займут около двух недель. Хотя сам мост прошел необходимые испытания и готов к эксплуатации, движение транспорта здесь пока открыто не будет. На объекте работает специальная техника, ведется комплекс строительно-восстановительных работ, — сообщили в сюжете телерадиокомпании. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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