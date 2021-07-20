Белорусский рубль укрепился на торгах 20 июля по отношению к трем основным валютам

Курсы валют на 20 июля. Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 20 июля, прошли торги. Белорусский рубль укрепился к корзине валют. Информация об этом размещена на сайте БВФБ.

Евро подешевел на 0,01%, его стоимость теперь составляет 2, 9873 белорусских рубля.

Доллар США упал на 0,04% и теперь стоит 2, 5348 белорусских рубля.

Российский рубль убавил в стоимости 0,2% – 3,4034 белорусских рубля.

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