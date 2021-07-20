Дельта-штамм коронавируса выявлен в Лиде

Дельта-штамм отличается повышенной заразностью
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Новый дельта-штамм коронавируса выявлен в Гродненской области. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Лидский райисполком.
Как рассказал главный санитарный врач района, анализы образцов, которые были взяты выборочно у заболевших коронавирусом в Лидском районе, содержат мутации, характерные для индийского штамма.
При этом он сообщил, что в Лидском районе зафиксирован небольшой прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который связан с сезоном отпусков.
Дельта-штамм отличается повышенной заразностью, среди заболевших этим видом коронавируса чаще встречаются желудочно-кишечные расстройства, а нарушение вкуса и обоняния – реже.
Лидские власти настоятельно рекомендуют местному населению сделать прививку от коронавируса, поскольку существующие вакцины эффективны и против тяжелых форм болезни.
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