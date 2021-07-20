Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 июля 2021 года: 600 новых случаев COVID-19 за сутки и десять смертей. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Минздрав Беларуси 20 июля опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, за сутки в республике выявлены 600 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 575 пациентов. Такие низкие цифры обусловлены прошедшими выходным, по которым, как правило, активность и количество сделанных тестов снижается.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 435 тыс. 620 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 429 тыс. 257 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Кроме того, за сутки в Беларуси умерли десять человек с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории страны скончались 3 тыс. 344 пациентов с выявленным COVID-19.

Также за прошедшие сутки в Беларуси выполнили 13 тыс. 385 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 114 тыс. 536 тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дельта-штамм коронавируса выявлен в Лиде. Лидские власти призывают население активнее вакцинироваться от COVID-19

Белорусский рубль укрепился на торгах 20 июля по отношению к трем основным валютам. Больше других валют упал российский рубль – на 0,2%

Эксперты по борьбе с отмыванием денег находятся с визитом в Минске. В рамках визита пройдут рабочие встречи с участниками национальной антиотмывочной системы Беларуси

Деньги мы потом вернем: «маг Ева» сняла родовое проклятие с минчанки почти за 80 тысяч долларов. Магические ритуалы проводились в несколько сеансов в течение года

Рыбак в Ветковском районе добывал червей и погиб. Он получил смертельный удар током

Лукашенко – дипломатам: «Вы сегодня бойцы, но без оружия». Президент добавил, что все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены должностей

Лукашенко: «То, что сейчас происходит в современном мире, можно охарактеризовать емким словом война». Президент добавил, что война еще не приобрела очертаний горячего конфликта

Ненастье возвращается: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 21 июля. На этот день объявлен желтый уровень опасности

Авария в Несвижском районе: без воды оказались 131 дом и сахарный комбинат. В пострадавший из-за ЧП район организовали подвоз воды