Белавиа открывает рейсы в грузинский Кутаиси. Обещают билеты дешевле, чем в Батуми или Тбилиси

Белавиа открывает рейсы в грузинский Кутаиси. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Авиакомпания «Белавиа» с 4 августа начитает летать в еще один грузинский город – Кутаиси. Он находится в середине Грузии. От него до батуми – 180 километров, до Тбилиси – 300. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям с вылетом из Минска в 09:35 и прибытием в Кутаиси в 13:35. Обратные рейсы в Минск планируется осуществлять в 14:25 с прилетом в Минск в 16:30. Время для всех аэропортов указано местное.

Минимальная стоимость билетов по тарифу «LIGHT» составит 85 евро в одну сторону. Авиабилеты туда-обратно обойдутся в 169 евро. Однако стоимость реальных билетов пока неизвестна – продажи еще не стартовали, на сайте авиакомпании города Кутаиси пока в списке нет.

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