Брестские пограничники сбили дрон с сигаретами в километре от белорусско-польской границы

Это уже четвертая попытка за год незаконно переправить сигареты в Польшу. Фото: Госпогранкомитет Беларуси

В Брестском районе пограничники перехватили беспилотник с сигаретами, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Утром 20 июля в километре от границы с Польшей сотрудники погранслужбы пресекли доставку табачных изделий в Польшу.

– Правонарушители пытались незаконно переместить в Польшу табачные изделия с помощью самодельного винтокрылого аппарата. Пограничный наряд применил радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2» и сбил контрабандный груз, – сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что это уже четвертый случай с начала года на границе с Польшей.

Нарушителям грозит штраф в размере до 20 базовых величин.

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