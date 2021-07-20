Пенсионер забыл велосипед в лесу, вернулся, а потом сутки не мог найти дорогу домой

Пожилой мужчина заблудился и сутки бродил по лесу. Фото: Юлия Хвощ

В Белыничском районе нашли заблудившегося пенсионера – мужчина сутки провел в лесу, об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

65-летний мужчина отправился в лес за ягодами на велосипеде 18 июля, домой вернулся пешком – не смог вспомнить, где оставил велосипед. На поиски транспортного средства он отправился на следующий день и пропал.

Родственники начали искать пенсионера самостоятельно, но утром 20 июля все же обратились за помощью в Белынчинский РОВД,

К поискам сельчанина подключилась милиция и работники лесхоза – всего около 20 человек. В – – Сотрудники отделения ГАИ, получив ориентировку, объезжали близлежащие деревни, заготовительные пункты приема ягод и грибов, сельские магазины. На окраине деревни Заболотье они обратили внимание на мужчину, сидевшего на обочине проселочной дороги, - это и был пропавший пенсионер, – сообщил в УВД.

Мужчину обнаружили только к полудню – он был обессилен, но чувствовал себя хорошо и от госпитализации отказался. Правоохранители помогли ему добраться домой.

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