Стали известны сроки, которые получила молодежь, хулиганившая на площади Победы в Минске

Стали известны сроки, которые получила молодежь, хулиганившая на площади Побелы в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эта история случилась в конце апреля. В интернете появилось видео, на котором несколько молодых людей дурачатся возле монумента Победы в Минске. Их задержал ОМОН.

- Все четверо вели себя вызывающе, опрокидывали на монумент турникеты. Один из парней намеревался справить естественную нужду на Вечный огонь, а другой снимал все это на мобильный телефон, - говорил тогда замначальника МОБ ГУВД Мингорисполкома Виталий Семенцов.

Это два парня и девушка. Возбудили уголовное дело, которое дошло до суда. Сегодня было вынесено решение.

- Суд Партизанского района Минска постановил обвинительный приговор и на основании части 2 статьи 339 УК РБ каждому из обвиняемых назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.

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