Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу: вот кого призовут в августе-ноябре

Лукашенко подписал указ об осеннем призыве. Фото: president.gov.by

Стало известно о том, что президентом Беларуси Александром Лукашенко был подписан указ о призыве на срочную военную службу в августе-ноябре 2021-го года. Об этом во вторник, 20 июля, сообщила пресс-служба президента на официальном сайте.

Так 20 июля Лукашенко был подписан указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве.

В августе-ноябре на срочную службу в белорусской армии призовут мужчин 18 и старше лет (совершеннолетие должно исполнится не позднее, чем ко дню призыва - Прим.), не имеющих права на отсрочку и граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Согласно документу одновременно предусмотрено увольнение в запас военнослужащих-срочников и резервистов, выслуживших установленные сроки.

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