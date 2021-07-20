Что запретили вывозить из Беларуси: опять гречка и некоторые другие товары

Из Беларуси на три месяца запретили вывозить гречку и все, что из нее делают. Фото: Food-fresh.ru.

Из Беларуси запретили вывозить некоторые виды товаров. Постановление об этом принял Совет Министров 19 июля 2021 года. Оно опубликовано на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению, запрещено вывозить из Беларуси в государства – члены ЕАЭС муки из пшеницы и спельты и гречку во всех возможных видах – обсушенного гречневого зерна, крупы грубого помола из гречихи и готовых пищевых продуктов из нее. Страна происхождения этих товаров не имеет значения – запрещено вывозить эти продукты, произведенные в любой стране.

За пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, нельзя вывозить товары, помещенные под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (таможенные процедуры), говорится в постановлении.

Можно вывозить гречку, муку из пшеницы и спельты, если это гуманитарная помощь иностранным государствам, решение об оказании которой принято Правительством Беларуси, и в качестве припасов. Их также можно провозить через Беларусь транзитом, если начало и конец маршрута – за пределами таможенной территории ЕАЭС.

«Временный запрет на вывоз также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Республике Беларусь до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы Республики Беларусь в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу настоящего постановления», - говорится в постановлении.

Запрет будет действовать три месяца.

Ранее сообщалось о запрете вывозить из Беларуси до конца лета гречку.

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