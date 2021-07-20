«Погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов»: Лукашенко сравнил литовских пограничников с нацистами

Лукашенко предупредил ЕС о появлении на границе вооруженных мигрантов. Фото: president.gov.by

Во вторник, 20 июля, во время совещания по приоритетам внешней политики президент Республики Беларусь Александр Лукашенко эмоционально рассказал о том, что нелегальных мигрантов выдворяют из Литвы.

Ранее «Комсомолка» публиковала заявление Госпогранкомитета о выдворении незаконных мигрантов из Литвы с ужасающими подробностями.

Вновь детально об этой ситуации высказался Александр Лукашенко перед руководителями белорусских загранучреждений. Видео речи Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

Обращаясь к чиновникам, Лукашенко рассказал об эпизоде с 26 нелегалами, которых выдворили на территорию Беларуси.

- Они отобрали 26 человек - большинство детей и женщин. Отобрали у них документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали. Вооруженные вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты: помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя?.. Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов. Избили... Сейчас некоторые в больнице находятся, - заявил Лукашенко.

Он сказал, что среди нелегалов была беременная женщина с детьми. Лукашенко подчеркнул, что беременная мигрантка бежала от войны, которую Запад развязал на Ближнем Востоке, и не представляла угрозы Литве и ЕС. Он напомнил, что ближневосточные вооруженные конфликты протянулись «от Алжира и сегодня заканчивая Сирией».

- Уничтожили Ирак - богатейшую страну. Во имя чего? Демократию принесли под крылом истребителей? Никакой демократии! Распотрошили Афганистан и вывели войска, что там происходит, знаете. И люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали, что же вы как нацисты сейчас их выталкиваете оттуда? Но на любое действие есть противодействие, - возмутился и предупредил Лукашенко.

Далее, обращаясь к руководителям белорусских загранучредений, сообщил, что кадры с выдворением мигрантов увидели по всему миру. И сейчас, по его словам, люди с оружием «рвутся сюда».

- «Зачем обидели беременную женщину?» - один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане. Это только начало, - предупредил Лукашенко и пояснил, что уже дал поручение КГБ и МВД не допустить на территорию страны вооруженных людей.

Хотя и предостерег, что вооруженные люди дальше пойдут в стране ЕС, чтобы «защитить вот таких вот обиженных людей».

- Вы знаете, что там будет твориться. Мы видим это на примере Западных государств и видим, как они на это реагируют, - пояснил он.

А далее вновь возвращаясь к теме мигрантов-нелегалов, сравнил литовских пограничников с нацистами. При этом, обращаясь к истории Беларуси, назвал белорусов «святыми».

- Вот их лицо - мерзкое, фашистское, нацистское лицо. Они всегда были такими, посмотрите историю. Даже не каждое столетие, а каждые полвека они подкидывали проблемы - то одну войну, то другую, - уверенно заявил он и добавил о белорусах. - Неужели мне вас надо убеждать в том, что белорусы - люди святые. Они никогда не навязывали проблем своим соседям и даже не соседям. Мы, если и воевали, то только за свое, когда к нам приходили с мечом, - заключил он.

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