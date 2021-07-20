Белорусам рассказали, на что надо обращать внимание, собирая ребенка в школу

Вот на что надо обращать внимание, выбирая одежду для школьников. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, на что надо обращать внимание, собирая ребенка в школу, рассказала заместитель начальника инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску Наталья Болдак. Подробности рассказывает Минск-Новости.

Специалист посоветовала внимательно изучать маркировку, независимо от того, где приобретается вещь для школьника. Состав ткани, рекомендации по уходу за изделием, материалы верха и подкладки обуви – это и многое другое имеет значение при выборе товаров для школьника.

- Наличие в маркировке знака «ЕАС» говорит о том, что продукция прошла подтверждение соответствия и безопасна для использования, - отметила Наталья Болдак.

Одежду для школьников специалист рекомендует выбирать из материала с как можно большим процентом содержания натуральных волокон. В обуви следует обращать внимание на высоту каблука: девочкам-школьницам 7- 12 лет не стоит покупать обувь с каблуком выше 25 мм, 12 -16 лет — 35 мм.

Ранец для младших школьников должен иметь формоустойчивую спинку и светоотражающие элементы. Весить ранец для учеников начальных классов должен не более 700 граммов, для средних и старших классов – не более килограмма.

Наталья Болдак заверила, что в изделиях белорусского производства несоответствия стандартам выявляются реже, чем в импортной продукции. По ее словам, в прошлом учебном году инспекции Госстандарта проверили 2 355 наименований продукции для детей и подростков школьного ассортимента производства РФ, Беларуси, Китая, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Польши, Вьентама. Практически во всех были выявлены нарушения но в белоруссих – реже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До почти 1000 рублей! Стало известно, в какую сумму белорусам обойдутся сборы ребенка в школу

Родителям школьников придется потратить от 266 до 978 рублей, в зависимости от возраста ребенка. ПОДРОБНОСТИ.