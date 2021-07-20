Лукашенко сказал сократить штат посольств в ЕС: это прокомментировали глава МИД и премьер-министр

Белорусские власти думают над тем, чтобы сокращать или закрывать посольства в Европе. Фото: twimg.com

Во время совещания по приоритетам внешней политики, которое прошло во вторник, 20 июля, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил рассмотреть кадровое комплектование белорусских диппредставительств в странах Европы, пишет БелТА.

- Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия не просто отсутствуют, а во вред государству?! Если надо один посол и помощник, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет - добавим, - предложил он, обращаясь к премьер-министру Роману Головченко.

Роман Головченко пояснил, что в отношении дипотношений нельзя допускать "резких конъюнктурных шараханий". Фото: БелТА

Журналистам перспективы сокращение диппредставительств в Евросоюзе прокомментировали премьер-министр Беларуси, а также глава министерства иностранных дел.

По словам премьера Головченко, не следует допускать «резких конъюнктурных шараханий». Мол, «есть выверенный подход к этому вопросу». Такую необходимость премьер связал с тем, что «политика той или иной страны меняется тоже достаточно резко».

- Выстраивается какой-то новый формат отношений по линии Евросоюз - Беларусь, - пояснил он.

И добавил, что оптимизация белорусских посольств произойдет до конца 2021-го года.

- До конца года мы должны принять выверенное решение по оптимизации как сети белорусских загранучреждений, исходя из наших интересов в новой реальности, так и центрального аппарата МИД, его внутренней структуры, - уточнил глава белорусского правительства.

Владимир Макей сказал, что Евросоюз мог бы быть для Беларуси «нормальным партнером». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В свою очередь Владимир Макей также заметил, что посольства Беларуси в ЕС «завтра закрывать не будем».

Он напомнил, что вопросы оптимизации белорусских загранучреждений и решения по ним уже были ранее приняты, а сейчас находятся в стадии исполнения. Он пояснил, что на заседании 20 июля больше шла речь о том, чтобы следить за развитием ситуации в «дальнейшем санкционном противостоянии» Беларуси коллективному Западу.

- Мы держим руку на пульсе, будем смотреть. Если будем видеть, что нет четкой и конкретной в торгово-экономическом взаимодействии со страной, то будем вносить соответствующие предложения в правительство и президенту, - прокомментировал Макей.

И резюмируя глава МИДа заметил, что Евросоюз мог бы быть для Беларуси «нормальным партнером».

- Но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад, - пояснил министр иностранных дел.

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