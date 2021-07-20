У белоруса на польской границе забрали велосипед, а он поехал дальше

У велосипеда, который конфисковали польские пограничники, кем-то был изменен номер рамы. Фото: podlaski.strazgraniczna.pl

В пресс-службе Подлясского отдела погранслужбы Польши сообщили об инциденте с конфискацией на госгранице.

Это произошла в воскресенье, 18 июля. 34-летний белорус пересекал польскую границу в «Кузнице» на BMW, а с собой вез велосипед Giant Terrago. Осматривая велосипед, пограничники заметили, что номер велосипедной рамы был изменен.

- Велосипед стоимость 1,5 тысячи злотых (около 380 долларов - Прим.) был изъят. Белоруса допросили в качестве свидетеля и отпустили дальше. Для дальнейшего разбирательства велосипед будет передан полиции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, не так давно польские власти искали белоруса, который собрал в лесу сор в мусорные пакеты.

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