Самый богатый человек в мире, 82-летняя пилот и 18-летний юноша: вот кого свозил в космос корабль New Shepard в первом полете

Капсула поднимается выше линии Кармана - там уже начинается космос. Фото: EAST NEWS.

20 июля первый полет в космос совершил космический корабль New Shepard – многоразовый корабль, который способен доставлять людей на высоту около 105 километров. Чем уникален полет New Shepard, рассказывает РИА Новости.

На борту корабля были богатейший человек мира Джефф Безос, его брат и 18-летний юноша из Нидерландов Оливер Дэмен. Управляла кораблем 82-летняя пилот Уэлли Франк. Франк стала самым пожилым человеком, побывавшем в космосе, а Дэмен – самым молодым.

Полет продолжался десять минут 28 секунд. Капсула преодолела рубеж, за которым заканчивается атмосфера Земли и начинается космос – линию Кармана. Прямую трансляцию вела компания Blue Origin, принадлежащая Безосу. В течение нескольких минут люди, находящиеся в капсуле, испытывали невесомость.

«Лучший день в жизни!» - так отозвались члены экипажа о полете.

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