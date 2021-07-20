Журналистов Груздиловича и Дащинского поместили под стражу до 10 суток

Задержанных журналистов оставили под стражей на срок до 10 суток. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно о том, что журналистов Олега Груздиловича и Алеся Дащинского задержали на срок до 10 суток, проинформировало БелаПАН. Такую информацию ресурсу «Радио Свобода» подтвердил сотрудник изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что дело корреспондентов ведет УСК по Минску. А также уточняется, что пока к журналистам так и не пустили адвокатов, которые, как того требует закон, направили официальные уведомления о принятии защиты.

О другой задержанной журналистке Инне Студинской пока нет уточняющей информации.

Напомним, корреспонденты, которые много лет работали в белорусской редакции «Радио Свобода», Олег Груздилович, Инна Студинская и Алесь Дащинский были задержаны 16 июля. В их квартирах прошли обыски. Пока неизвестно в чем их подозревают.

За последние 12 дней в Беларуси в редакциях и квартирах представителей СМИ было проведено свыше 60 обысков. А с января 2021-го года - свыше 110. Под стражу сейчас помещены 33 сотрудника независимых медиа (за вычетом административных работников - 22).

На днях в Следственном комитете прокомментировали обыски у журналистов и правозащитников в Беларуси.

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