В Витебске автомобиль уходил от ГАИ и въехал в жилой дом

В Витебске автомобиль врезался в жилой дом - уходил от погони ГАИ. Фото: ГАИ.

Утром 19 июля в Витебске легковой автомобиль въехал в жилой дом. Как рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома, в пять утра сотрудники ДПС, которые несли службу на улице Зеленогурской, увидели автомобиль «Ауди-А6», водитель которого, заметив милиционеров, свернул с главной дороги и поехал прочь.

Инспекторы ДПС поехали за автомобилем, несколько раз давали ему сигнал остановиться. Водитель не реагировал, лишь прибавлял скорость.

Автомобиль уходил от преследования с большой скоростью. Так продолжалось около минуты, потом «Ауди» въехала в стену жилого дома. Водитель и две его пассажирки выскочили из машины и попытались убежать, но их задержали.

Пройти медицинское освидетельствование и водитель, и пассажирки отказались.

-За рулем автомобиля был 22-летний житель Витебска. В отношении него составлен ряд протоколов, - рассказали в УВД.

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