Милиция ищет потерпевших заказчиков фирмы «Нормэн», сотрудников обвиняют в мошенничестве: ущерб 132 тысячи рублей

Сотрудники фирмы заключали договора на изготовление мебели, но ничего не изготавливали, а тратили предоплату. Фото: pixabay.com

В пресс-службе МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по подозрению в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц.

В апреле ГУВД Мингорисполкома проводило проверку по коллективному заявлению об обмане со стороны работников ООО «Нормэн». Информация подтвердилась, сейчас правоохранители ищут и других потерпевших от компании. На данный момент потерпевших уже 87 человек, общий ущерб составил 132 тысячи белорусских рублей.

- С осени 2020-го года до марта 2021-го трое подозреваемых, супруги-минчане с коллегой из Барановичей, заключали с покупателями договоры на изготовление корпусной мебели и брали предоплату 50 - 100 процентов. Однако изготавливать мебель они не намеревались. Деньги обманутых заказчиков тратили на погашение долгов, аренду помещений, зарплату работникам и собственные нужды, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Оперативники считают, что потерпевших может быть больше.

Если вы пострадали от противоправных действий фирмы, обратитесь в милицию «102».

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