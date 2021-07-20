Началась четвертая волна COVID-19: заявили власти Финляндии

В Финляндии растет заболеваемость коронавирусом и власти начинают опять вводить ограничения. Фото: yle.fi

Власти Финляндии объявили о начале четвертой волны COVID-19, информирует «РИА Новости».

Об этом в эфире телеканала MTV3 заявил общественности представитель Нацинститута здравоохранения и соцразвития Финляндии Мика Салминен.

Салминен объяснил, что на вторник, 20 июля, в стране зарегистрирован 461 новый случай коронавируса. Это самый большой показатель с апреля 2021-го года. Что подтверждает рост заболеваемости.

- Если вы хотите говорить о волнах (пандемии коронавируса - Прим.), вы можете считать это четвертой волной, - сказал Салминен.

Далее представитель Национального института здравоохранения уточнил, что сейчас Финляндии оказалось в той же ситуации по «ковиду», как и большая часть Европы. Уровень инфицирования коронавирусом в последнее время начал нарастать. Однако благодаря продвижению массовой вакцинации ситуация отличается от обстановки в январе - мае.

- Есть отличия от заболеваемости зимой и весной этого года благодаря количеству вакцинированных. Болезнь распространяется среди тех, кто не получил прививку, - подчеркнул финский эксперт.

Однако отметил, что возвращение ограничительных мер неизбежно.

Раньше министр социального обеспечения и здравоохранения Криста Киуру уже заявила о введение частичных ограничительных мер. Так в стране уже с 22 июля ограничат работу ресторанов в ночные часы в регионах с неблагоприятной эпидобстановкой. Общепит будет закрываться до 01.00 ночи, а продажу алкоголя прекратят в полночь.

Ранее о четвертой волне, по информации информагентства «РИА Новости», заявляли власти Франции.

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