«Там много расистов». Незаконные мигранты рассказали, почему они не остались в Беларуси и отправились в Литву

Нелегальные мигранты в Литве рассказали, что решили покинуть Беларусь из-за проявлений расизма. Фото: DELFI.

Литовское издание Delfi рассказало, как живут нелегальные мигранты, проникшие в Литву через белорусско-литовскую границу. В числе прочего поднимался вопрос о том, почему иностранцы не остались в Беларуси, а предпочли перебраться в Литву.

Корреспондент Delfi посетила аэродром в Алитусе, где 67 мигрантов размещены в административном здании. Мигрант, представившийся Лианосом из Камеруна, рассказал, что вначале предполагал осесть в Беларуси.

"Это не была запланированная поездка. Первая цель была Беларусь, там я хотел жить в мире и получить опыт», - рассказал Лианос корреспонденту Delfi. Он утверждает, что решил перебраться из Беларуси в Литву потому, что в Беларуси ему пришлось столкнуться с проявлениями расизма.

"Мы здесь играем в футбол, баскетбол, отдыхаем. (…) Пока здесь, в отличие от Беларуси, с расизмом мы не сталкивались. Там идешь по улице, а люди показывают на тебя пальцем и смеются", – рассказал нелегальный мигрант.

О проявлениях расизма корреспонденту Delfi рассказал и мигрант из Конго по имени Майк. Молодой человек рассказал, что учился в Беларуси, но там ему не понравилось из-за особенностей студенческой жизни и из-за предвзятого отношения к людям с другим цветом кожи.

«Там много расистов», - охарактеризовал Майк свой опыт жизни в Беларуси, беседуя с корреспондентом Delfi.

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