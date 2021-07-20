Девушка надела свадебное платье, полностью сшитое из использованных медицинских масок: вот как оно выглядит

Дизайнер использовал 1,5 тысячи использованных масок для свадебного платья. Фото: PA

В Англии дизайнер создал свадебное платье, полностью сшитое из использованных медицинских масок, сообщает The Sun.

Для такого оригинального платья дизайнеру Тому Сильвервуду понадобилось 1500 бывших в употреблении масок. Профинансировал создание потрясающего свадебного платья в пол английский сайт свадебных организаторов, мероприятий и новостей отрасли Hitched.

Тематика и использование медицинских масок было не случайным. Таким образом, дизайнеры решили отменить «День свободы», как прозвали журналисты отмену антиковидных ограничений в Англии.

- Этим летом состоятся тысячи свадеб, пары теперь могут праздновать на танцполах, организовывать фуршеты и фотосессий с открытыми улыбающимися лицами - все благодаря снятию ограничений, связанных с пандемией, - процитировали журналисты Сару Аллард, редактора журнала Hitched.

Также и само английское издание The Sun проводит информкомпанию за переработку масок СИЗ. Поскольку каждую неделю в Великобритании выбрасывается 100 миллионов использованных масок, они причиняют вред, становятся причиной гибели птиц и животных.

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