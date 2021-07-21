Коронавирус в Беларуси, последние новости на 21 июля 2021 года: в Лиде штамм дельта, в Финляндии четверная волна, а в Англии - свадебное платье из масок

В Беларуси нашли дельта-ковид, им оказались инфицированы пациенты в Лиде. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Беларуси за последние сутки выявили 600 новых случаев коронавирусной инфекции, 575 человек выписали из больницы. Такие цифры обнародовало в понедельник, 19 июля, Министерство здравоохранения республики. Цифры низкие, как правило, после выходных они такими и бывают – тестов делается меньше.

Десять человек с выявленным ковидом за сутки умерли. С начала пандемии в стране скончались 3 тыс. 344 пациентов с выявленным COVID-19.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 435 тыс. 620 случаев инфицирования COVID-19, а 429 тыс. 257 пациентов выздоровели. Всего в стране проведено 7 млн 114 тыс. 536 тестов, из них за прошедшие сутки - 13 тыс. 385 тестов.

Финляндия и Франция заявляет о четвертой волне ковида

Четвертая волна COVID-19 началась в Финляндии, об этом заявил представитель Нацинститута здравоохранения и соцразвития Финляндии Мика Салминен. 20 июля там зарегистрировали самое большое число новых инфицированных с апреля 2021 года – 461 случай. Салминен сказал, что если кто-то хочет говорить о волнах пандемии, то это можно считать четвертой волной.

О начале четвертой волны пандемии коронавируса сообщает и Франция. Здесь отмечают, что темпы распространения ковида стали вдвое выше, чем в предыдущие этапы. Ежедневно регистрируется около 10 тысяч новых случаев заражения, и в 80 процентах случаев речь идет о штамме «Дельта».

В Беларусь пришел дельта-штамм

Тем временем в Беларуси нашли дельта-щтамм коронавируса. У заболевших в Лидском районе Гродненской области выборочно брали анализы и оказалось, что некоторые из них инфицированы ковидом с характерными для индийского штамма мутациями. По официальным данным, прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Лидском районе небольшой.

Дельта-штамм – вариант ковида с повышенной заразностью. Заболевшие чаще жалуются на желудочно-кишечные расстройства, а на нарушения обоняния и вкуса – реже.

На прививку – в метро

В минском метро можно вакцинироваться от коронавируса. Пункт открылся на станции «Ковальская Слобода». Прививают всех желающих, используется препарат «Гам Ковид Вак». Всего в минском метро работают три пункта вакцинации, но всех желающих принимает только тот, что в «Ковальской Слободе», остальные два обслуживают работников метрополитена.

Вакцину доставят на дом

В Минске можно заказать приезд медработника с вакциной на дом. Прививают на дому практически всех желающих, для этого надо сначала написать заявление в учреждение здравоохранения. Используется вакцина «Гам Ковид Вак» - это «Спутник V» российского производства, которую разливают на базе предприятия «Белмедперпараты». На дом к пациенту приезжают врач и медсестра, врач измеряет температуру и давление, собирает сведения об общем состоянии пациента. Если не усматривается противопоказаний, вакцину размораживают и вводят пациенту.

В Англии дизайнер сшил свадебное платье из использованных медицинских масок

В Англии отменили антиковидные ограничения, и в честь этого дизайнер Том Сильвервуд сшил пышное свадебное платье из использованных защитных масок. На платье ушло 1500 масок, которые уже кто-то носил.

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