Следственный комитет заблокировал счет Белорусской ассоциации журналистов. Фото: baj.by

Следственный комитет заблокировал счет Белорусской ассоциации журналистов. Об этом сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на заместителя председателя организации Бориса Горецкого.

- Были заморожены не только платежи, но также и пополнение счета, - рассказал Горецкий.

Напомним, что 14 июля, в среду, сотрудники милиции провели обыск в Белорусской организации журналистов и опечатали офис.

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