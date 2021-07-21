Глава комитета по иностранным делам Сената США призвал к секторальным санкциям против белорусских властей после встречи с Тихановской. Фото: pixabay

США должны ввести секторальные санкции в отношении белорусского правительства и поддержать гражданское общество. Такое мнение высказал председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес после встречи с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

– США должны возобновить поддержку гражданского общества в Беларуси и ввести секторальные санкции в ответ на репрессии со стороны правительства, –заявил Менендес, его цитирует БелаПАН.

Предыдущий руководитель комитета Джим Риш добавил, что рад познакомиться с Тихановской, чтобы «обсудить продолжающийся политический кризис в Беларуси».

– США должны предпринять конкретные шаги, чтобы поддержать стремление белорусов к более демократическому будущему, – считает Риш.

В свою очередь сенатор Джинн Шейхин, которая была губернатором штата Нью-Гэмпшир (1997—2003), подчеркнула, что обе крупнейшие американские партии (и республиканская, и демократическая) поддерживают видение Тихановской демократии в Беларуси.

– Надеюсь, ее фотографии в залах Конгресса посылают Лукашенко четкий мессидж, с кем Соединенные Штаты: с белорусским народом, – подчеркнула политик.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со Светланой Тихановской. В сообщении Госдепа по итогам встречи сказано, что участники обсудили необходимость прекращения продолжающегося применения в республике суровых мер, а также «необходимость безоговорочного освобождения всех политических заключенных в Беларуси, инклюзивного политического диалога и [проведения] новых президентских выборов под международным наблюдением».

Сам Блинкен после встречи с Тихановской написал на своей странице в Twitter, что во время их переговоров обсуждался выход из политического кризиса в Беларуси.

– Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и я сегодня встретились с лидером белорусской демократической оппозиции Свтеланой Тихановской в Госдепартаменте. Мы обсудили пути выхода из политического кризиса: освобождение политзаключенных, всесторонний диалог и новые выборы, – написал Блинкен в Twitter.

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