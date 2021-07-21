В Минске за нелегальные граффити будут взыскивать ущерб в стократном размере. Фото: А1

В Минске за нелегальные граффити будут взыскивать ущерб в стократном размере. Советующее решение Минского городского совета депутатов от 4 июня №309 было опубликовано во вторник, 20 июля, на Национальном правовом портале parvo.by.

- При умышленном нанесении ущерба (вреда) объектам благоустройства, капитальным строениям (зданиям, сооружениям) организации обеспечивают приведение в надлежащий вид указанных объектов, которые находятся в их собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении), с последующим взысканием в установленном порядке ущерба (вреда) в стократном размере, - говорится в документе.

Помимо этого, дело об административном правонарушении будет передано сотрудникам милиции.

Постановление вступило в силу 20 июля.

Напомним, что мэр Минска Владимир Кухарев в мае 2021 года анонсировал ужесточение ответственности за граффити и надписи на зданиях.

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