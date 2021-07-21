Страшнее дельты: глава ВОЗ предупредил о вероятности появления более опасного штамма коронавируса

Глава ВОЗ предупредил о вероятности появления более опасного штамма коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что есть риск появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса. Такое заявление он сделал в среду, 21 июля, во время выступления в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

–Чем шире распространение [вируса], тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало, – сказал он, его цитирует ТАСС.

Руководитель ВОЗ добавил, что у него часто спрашивают, когда закончится пандемия. Гебрейесус уверен, что причина, по которой мир не может победить ее, несмотря на то, что «обладает всеми необходимыми для этого инструментами» – «отсутствие реальных политических обязательств».

– Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производство, – высказал мнение он.

Глава ВОЗ также считает, что вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит не только остановить пандемию COVID-19, но и перезапустить мировую экономику.

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