В МВД рассказали, что были усилены меры по обеспечению безопасности в местах отдыха Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что были усилены меры по обеспечению безопасности в местах отдыха. Об этом сообщает БЕЛТА.

- Из-за жаркой погоды отдыхающих у водоемов стало больше. С сожалением приходится отмечать, что для многих отдых на природе связан с употреблением алкоголя. Только за прошлую неделю сотрудники милиции выявили около 900 подобных нарушений. Хотим напомнить, что зоны отдыха, пляжи, берега рек, озера, леса – это общественные места, в которых запрещение употребление алкоголя. За это предусмотрен штраф в размере около восьми базовых величин, - прокомментировали в МВД.

И добавили, что также административным правонарушением является купание в запрещенных местах с ответственностью в виде штрафа до трех базовых величин. В ведомстве уточнили, что в течение недели подобные протоколы были составлены в отношении более чем 1,1 тысяч человек.

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