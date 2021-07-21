Власти Гомеля приняли решение ликвидировать юрлицо, которому принадлежит сайт «Сильные новости». Фото: region.ej.by/gomel

Власти Гомеля приняли решение ликвидировать юридическое лицо, - учреждение "Центр регионального развития ГДФ" - которому принадлежат интернет проекты, в числе которых сайт «Сильные новости». Об этом сообщил его основатель Петр Кузнецов.

Кузнецов отметил, что организация работала с 2013 года и насчитывала два десятка только штатных рабочих мест, исправно платила все налоги, а вся деятельность была исключительно уставной.

Он добавил, что одновременно налоговые инспекции проводят в отношении уже ликвидируемого юридического лица две проверки.

Кроме этого, налоговая насчитала Кузнецову как физическому лицу доплату в 40 тысяч рублей подоходного налога.

- Если коротко, то по версии инспекции я должен заплатить эти налоги за те деньги, которые сам пополнял свои же карточки, - написал в своем телеграм-канале Кузнецов.

Он также сообщил о том, что сайт «Сильных новостей» не открывается по причине взлома программного кода неизвестными. На данный момент специалисты занимаются этим вопросом.

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