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Общество21 июля 2021 8:47

Власти Гомеля приняли решение ликвидировать юрлицо, которому принадлежит сайт «Сильные новости»

Кузнецов рассказал, что сайт «Сильные новости» не открывается по причине взлома программного кода неизвестными
Инна КОРСАК
Власти Гомеля приняли решение ликвидировать юрлицо, которому принадлежит сайт «Сильные новости». Фото: region.ej.by/gomel

Власти Гомеля приняли решение ликвидировать юрлицо, которому принадлежит сайт «Сильные новости». Фото: region.ej.by/gomel

Власти Гомеля приняли решение ликвидировать юридическое лицо, - учреждение "Центр регионального развития ГДФ" - которому принадлежат интернет проекты, в числе которых сайт «Сильные новости». Об этом сообщил его основатель Петр Кузнецов.

Кузнецов отметил, что организация работала с 2013 года и насчитывала два десятка только штатных рабочих мест, исправно платила все налоги, а вся деятельность была исключительно уставной.

Он добавил, что одновременно налоговые инспекции проводят в отношении уже ликвидируемого юридического лица две проверки.

Кроме этого, налоговая насчитала Кузнецову как физическому лицу доплату в 40 тысяч рублей подоходного налога.

- Если коротко, то по версии инспекции я должен заплатить эти налоги за те деньги, которые сам пополнял свои же карточки, - написал в своем телеграм-канале Кузнецов.

Он также сообщил о том, что сайт «Сильных новостей» не открывается по причине взлома программного кода неизвестными. На данный момент специалисты занимаются этим вопросом.

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