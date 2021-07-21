День Казанской иконы Божией матери 2021 отмечают православные: что можно и что нельзя делать 21 июля

День Казанской иконы Божией матери 2021 отмечают православные. Фото: pixabay

Православные верующие 21 июля отмечают явление чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Это один из самых почитаемых образов Богоматери.

Православные вспоминают в этот день обретение иконы. Это произошло в 1579-м, когда на пожаре в Казани десятилетняя Матрона нашла не тронутый огнем лик.

День Казанской иконы не входит в число двенадцати главных праздников, потому что он не связан с ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Не включен он и в число великих, которые уровнем ниже. Это торжество относится к третьей группе – полиелейных.

Верующие считают, что молитвы перед Казанской иконой помогают исцелить болезни. Также этой иконе молятся о помощи в учебе и на работе.

Кроме того, образ обычно дарят тем, кто принял крещение, считается, что икона будет оберегать человека всю его жизнь.

Это один из самых почитаемых образов Богоматери. Фото: khersonline.net

Что можно и чего нельзя делать в день Казанской иконы?

Православные по традиции ходят в этот праздник в храмы на праздничные службы, затем занимаются повседневными делами, поскольку работать в этот день не запрещается.

Также 21 июля считается очень счастливым для вступления в брак и венчания. В народе праздник называли женским днем и по возможности освобождали женщин от тяжелой физической работы: им нельзя было стирать белье и работать в огороде. Нежелательна и уборка в этот день, а также ремонт. В этот праздник можно молиться и заботиться о ближних.

Как и в любые другие церковные праздники, в День Казанской иконы Божией матери нельзя спорить, выяснять отношения супругам и сетовать на судьбу.