«Я могу пользоваться интернетом и соцсетями»: Протасевич дал новое интервью госТВ

Протасевич дал новое интервью госТВ. Фото: скриншот с эфира программы "Это другое".

Роман Протасевич дал новое интервью государственному телеканалу «Беларусь 1». Во вторник, 20 июля, в эфир вышел первый выпуск программы «Это другое».

Протасевич в интервью журналистке Ксении Лебедевой рассказал, что планирует и дальше оставаться в Беларуси.

- Знаете, я планирую и далее оставаться в Беларуси. Мне кажется, что в своей жизни я уже набегался. Пора уже остановиться и строить фундамент дальнейшей жизни, - сказал Протасевич.

Он также высказался о событиях, которые происходили в Беларуси в 2020 году.

- Важно признать, что революция уже проиграла. Это нужно открыто призвать. Последние месяцы, когда я был в Литве, мне хотелось отойти от политических вопросов, пропаганды и телеграм-каналов. Для меня вся история уже закончена, - заявил Протасевич.

По его словам, против Беларуси настроена на данный момент враждебно вся Европа.

- Против Беларуси вся Европа и весь Западный мир сейчас настроены враждебно. Запад и моим словам не верим. Я рассказывал внутренние вещи, но в это никто не верит. Информация – это новое оружие 21 века. Попытка белорусской революции была сделана с помощью информации, журналистов и блогеров. Белорусской журналистике стоит активнее развиваться и решать вопрос информационной безопасности, - подчеркнул Протасевич.

Он также рассказал о том, что до сих пор многие его знакомые видят подвох в том, что он завел себе аккаунт в твиттере.

- Да, несколько моих знакомых мне уже написали. Но многие боятся и не понимают подвоха, но его нет. Я волен пользоваться интернетом, социальными сетями. Телефон всегда со мной в кармане. Я уже успел пообщаться со Степаном Путило и Антоном Мотолько, - рассказал Протасевич.

Напомним, что Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 – он находился на борту самолета Ryanair.

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