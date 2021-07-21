В минском Городском центре здоровья рассказали, как вредные привычки влияют на течение коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В минском Городском центре здоровья рассказали, как вредные привычки влияют на течение коронавируса, об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

В первую волну коронавируса появилась информация о том, что курение помогает справиться с COVID-19. Как отмечают медики, это миф.

- Ученым удалось обнаружить, что в легких курильщика примерно на треть повышена экспрессия белка ACE2, если сравнивать с некурящими людьми. При помощи данного фермента ковид попадает в здоровые клетки. Естественно, чем больше белка, тем легче заразиться. Курильщики автоматически попадают в группу риска еще и потому, что они чаще других страдают заболеваниями легких. Также у них, в большинстве своем, пониженный иммунитет, - рассказала заведующая Городским центром здоровья Снежана Кавриго.

По ее словам, высокий риск заболеваемости COVID-19 касается не только тех, кто курит традиционные сигареты, но и электронные – они подавляют активность генов иммунного и воспалительного ответа в клетках слизистых верхних дыхательных путей даже в большей степени, чем курение.

Врач также призывает забыть о фразе, что спирт не убивает вирусы.

- Спирт очень хорош для дезинфекции рук. Если говорить об употреблении алкоголя, то это не способствует уничтожению вирусных частиц, которые содержатся во вдыхаемом воздухе и не обеспечивает дезинфекции полости рта и глотки, - отметила специалист.

Врач подчеркивает, что у тех людей, которые находятся в зависимости от употребления наркотических веществ, также ослаблен иммунитет.

- Люди, употребляющие наркотики, более подвержены заражению коронавирусной инфекцией, так как у них активно выражены психические нарушения, чем при злоупотреблении алкоголем. Разрушительное влияние наркотиков наиболее сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, - сообщила Кавриго.

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