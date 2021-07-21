Умерла Эльжбета Радзивилл – последняя их тех, кто жил в Несвижском замке. Фото: news.ruzhany.info

Во вторник, 20 июля, Умерла Эльжбета Радзивилл – последняя из тех, кто жил в Несвижском замке. Ей было 103 года. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Нашай нiвы».

Эльжбетта – дочь последнего хозяина Несвижского замка Альбрехта Радзивилла и англичанки Дороти Паркер Дикан. Эльжбета появилась на свет в Лондоне в 1917 году: ее отец отправил туда мать рожать ребенка, так как произошла революция.

На снимке Эльжбета Радзивилл со своим отцом. Фото: "Наша нiва"

Брак родителей Эльжбеты был недолгим. В основном она жила с мамой в Париже, а на каникулы ездила к отцу в Несвиж. Последний раз перед войной – в 1935 году отец Эльжбеты умер.

В следующий раз Эльжбета смогла вернуться в Несвиж в 1993-ем году. А после того посетила его еще в 2009 году, когда ей было 93 года.

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