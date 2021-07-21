Тело мужчины достали спасатели из копани в Буда-Кошелевском районе. Фото: pixabay

Житель Буда-Кошелевского района утонул в копани (это искусственный водоем). Об инциденте рассказали в МЧС.

«Сообщение об обнаружении утонувшего человека возле д. Старая Буда поступило вечером 20 июля. Им оказался неработающий мужчина 1994 года рождения. В 20.00 работники РОВД извлекли его из воды», – сообщили спасатели.

В тот же день еще один человек тонул в водоеме, однако его удалось спасти. Инцидент произошел на реке Сож в Гомеле. Примерно в 15.45 работники ОСВОДа достали из воды тонувшего в реке по ул. Денисенко мужчину 1973 года рождения.

Его осмотрели врачи и доставили в больницу.

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