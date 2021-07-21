«Белпочта» сообщила, что со всех коммерческих посылок будет взиматься НДС

В «Белпочте» сообщили, что со всех коммерческих посылок будет взиматься НДС Фото: Инна КОРСАК

«Белпочта», со ссылкой на изменения в порядок сбора налога на добавленную стоимость при трансграничной торговле в ЕС, применимого к электронной коммерции, сообщила, что со всех коммерческих посылок будет взиматься НДС. Информация об этом была опубликована на сайте «Белпочты».

Изменения были внесены с 1 июля 2021 года.

Со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости вложения будут взиматься НДС, а вложения, превышающие 150 евро, облагаются еще и таможенными платежами.

- При пересылке товаров для личного пользования получателя и членов его семьи, по своему характеру и количеству не отражают каких-либо коммерческих интересов и стоимость вложений которых не превышает 45 евро, НДС взиматься не будет. Но если стоимость вложения некоммерческих отправлений будет превышать 45 евро, то будут начисляться таможенные платежи, - пояснили в «Белпочте».

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