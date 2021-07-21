Итоги «Славянского базара» 2021 подвели в Витебске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Витебске подвели итоги международного музыкального фестиваля «Славянский базар». Как утверждают местные власти, концерты и другие фестивальные проекты в этот раз посетили более 73 тысяч человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «Витебская область. Официально».

Также отмечается, что на форум аккредитовалось 5,3 тысячи гостей и участников из 32 стран, 410 журналистов. Общий призовой фонд «Славянского базара» составил в этом году 65 тысяч долларов.

Кроме того, по официальным данным, на 25 площадках произошло 150 событий.

«Славянский базар в Витебске» проходил с 15 по 18 июля. Гран-при фестиваля завоевала представительница Казахстана Рухия. Напомним, что в этом году некоторые артисты, кто должен был приехать на форум, отказались от участия из-за общественно-политической обстановки в Беларуси.

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