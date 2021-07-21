Врач рассказала, что против новых штаммов коронавируса новые вакцины не нужны Фото: Инна КОРСАК

Врач-терапевт 19-ой центральной районной поликлиники Первомайского района Минска Наталья Сак рассказала, что против новых штаммов коронавирусной инфекции новые вакцины не нужны, передает агентство «Минск-Новости».

Сак отметила, что основной смысл вакцинации состоит в том, чтобы избежать тяжелого течения коронавируса, а также летальных исходов. Она добавила, что многое зависит от личного иммунитета каждого человека, но у привитых пациентов заболевание будет протекать в разы легче.

На данный момент были установлены четыре штамма коронавируса. Вакцины, которыми прививают белорусов, действуют на каждый из них.

- Подобной тенденции нет, чтобы против каждого нового штамма разрабатывать новую вакцину. Да это и нелогично. Коронавирус отличается от остальных РНК-вирусов тем, что он медленно и частично изменяющийся. Основная часть антигенов остается узнаваемой организмом. Антитела, образующиеся после вакцинации, легко определяют данный вирус и успешно с ним борются, - отметила Сак.

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