«Распивали спиртные напитки и вели себя вызывающе»: на Цнянском водохранилище сотрудники милиции задержали двух братьев

На Цнянском водохранилище сотрудники милиции задержали двух братьев. Фото: скриншот с видео ГУВД Мингорисполкома

На Цнянском водохранилище сотрудники милиции задержали двух братьев, которые на территории пляжа распивали спиртные напитки и вели себя вызывающе. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Милиция Минска.

- В понедельник, 19 июля, сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома в ходе патрулирования Цнянского водохранилища обратили внимание на двоих мужчин, которые распивали спиртные напитки на территории пляжа и вели себя вызывающе. Сотрудники милиции приняли решение задержать мужчин и доставить их в территориальный орган внутренних деля для дальнейшего разбирательства. При сопровождении последних в служебный автомобиль, один из мужчин оказал неповиновение, а другой применил силу в отношении сотрудника милиции, - написано в сообщении.

В милиции добавили, что мужчин доставили в Советское РУВД Минска, в их крови содержалось 1,73 и 2 промилле алкоголя.

- Удалось установить, что задержанные являются братьями – 23 и 28 лет. Они ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также за преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков. Еще мужчины привлекались к административной ответственности против общественного порядка и нравственности, - сообщили в милиции. В отношении 23-летнего мужчины был начат административный процесс за оказание неповиновения сотруднику милиции, а в отношении второго – было возбуждено уголовное дело по факты применения насилия в отношении сотрудника милиции.

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