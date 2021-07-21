Прохладно, но без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 22 июля

В четверг, 22 июля, в республике будет в основном без осадков и прохладно Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Аномальная жара в Беларуси ослабла, пришла долгожданная прохлада. В четверг, 22 июля, в республике будет в основном без осадков, сообщает сайт pogoda.by.

Так, 22 июля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем местами порывистый.

Ночью столбики термометров поднимутся до +8°С по северу и до +16°С по юго-востоку Беларуси, днем потеплеет до +21°С...+26°С.

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