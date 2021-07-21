Олимпийские игры в Токио могут отменить из-за коронавируса

Гендиректор оргкомитета Игр не исключает вероятности отмены соревнований. Фото: АР

Участница сборной Чили по тхэквондо отстранена от участия в соревнованиях в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Спортсменка не сможет принять участие в Играх, поскольку должна находиться на десятидневном карантине. Это первый случай на Олимпийских играх, когда спортсмена отстранили из-за коронавируса, об этом пишет «Коммерсант».

За минувшие сутки на Олимпиаде выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом. Всего с июля зарегистрирован 81 случай заражения среди приехавших на Олимпийские игры — среди спортсменов, членов делегаций и других.

Открытие Олимпийских игр в Токио должно состояться уже 23 июля, но гендиректор оргкомитета не исключает возможности отмены Олимпиады. На такой шаг японские власти и Международный олимпийский комитет могут пойти, если ситуация с распространением коронавируса в Токио будет ухудшаться.

– Мы не можем предсказать, что произойдет с числом случаев коронавируса. Поэтому мы продолжим обсуждение, если будет всплеск случаев заболевания, — сказал Муто.

Случаи COVID-19 в Токио растут, а Игры, отложенные в прошлом году из-за пандемии, пройдут без зрителей.

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