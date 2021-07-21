Россия начала переброску своих войск в Беларусь. Вот для чего

Россия начала переброску своих войск в Беларусь. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сегодня, 21 июня, в Беларусь прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», - сообщили в Минобороны Беларуси. - «Запад-2021» пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. Тема предстоящего учения: «Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Напомним, предыдущие учения «Запад» прошли в России и Беларуси в 2017 году. Тогда учения сопровождали скандалы. Во-первых, у многих политиков, включая европейских, появились опасения, что после учений в Беларуси могут остаться российские войска. Да и в целом учения не нравились в Европе. Во-вторых, многих удивил замысел учений. На западе Беларуси появилась вымышленная страна Вейшнория – прозападная. Которая вместе со своими партнерами хочет «раскачать лодку»: дестабилизировать обстановку на территории нашей республики и добиться ухудшения отношений между Минском и Москвой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Учения «Запад-2021»: будет ли воевать Вейшнория в этот раз? Министр обороны Беларуси рассказал президенту, что страны запада «хотят решить вопрос белорусского выступа»

«Запад-2017»: у Беларуси - конфликт с соседней Вейшнорией, участвуют 13 тысяч военных. «Комсомолка» собрала всю информацию о масштабных белорусско-российских маневрах

Что думают про учения «Запад-2017» на Западе и в Беларуси? «Комсомолка» собрала цитаты известных политиков и военных о предстоящих в нашей стране маневрах

Лукашенко на учениях «Запад-2017»: Мы не хотим воевать. Но если дадут по морде - ответим! Президент заявил, что все войска после учений вернутся в места постоянно дислокации

Лукашенко против американских «Абрамсов» у белорусской границы: что происходит? 100 единиц американской тяжелой военной техники пробудут там до весны