Минздрав вынес официальное предписание медицинскому центру «Нордин»

Пациентка центра обратилась с жалобой на некачественно проведенную операцию. Фото: Dir.by

В Министерство здоровья поступила жалоба от пациентки медицинского центра «Нордин» на некачественное проведение оперативного вмешательства, об этом сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что женщина ранее обращалась в медцентр с жалобами на осложнения после проведенной в «Нордине» операции. Однако в медцентре халатно отнеслись к жалобе, говорится в сообщении телеграм-канала Министерства здравоохранения, и не оказали в должном объеме помощи по устранению последствий операции.

Решением лечебно-контрольного совета Минздрава было принято решение признать качество оказанной помощи недостаточной. За допущенные и установленные факты нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий при оказании медицинской помощи пациентки коллегия приостановила действие лицензии медучреждения на две недели с 26 июля.

– Речь идет о том, что специалисты центра сейчас не имеют права оказывать медицинские услуги по клинико-морфологической (гистологической) лабораторной диагностике и в части осуществления всех оперативных вмешательств (в том числе с анестезиологическим обеспечением), – уточнили в Минздраве.

Вопрос о возможности дальнейшего возобновления работ будет рассмотрен на очередном заседании лечебно-контрольного совета Минздрава после проведения проверки устранения выявленных нарушений.

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