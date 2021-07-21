Житель Сморгони взял онлайн-кредиты на мать и соседа без их ведома, а деньги потратил на ставки

Молодому человеку срочно нужны были деньги. Фото: Pexels

Как сообщает Следственный комитет, в апреле 2021 года потерпевший передал ему свой мобильный телефон в пользование, на котором в галерее хранились фото паспорта последнего. Так как местному жителю нужны были деньги, он решил взять онлайн-кредит на имя своего знакомого. О своих преступных действиях он никому не рассказывал.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что это не единичный случай противоправной деятельности мужчины. Аналогичным способом подозреваемый взял онлайн-кредит на имя своей матери на аналогичную сумму. Мужчина в содеянном раскаялся и рассказал, что деньги потратил на ставки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.ч.1,2 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, в том числе совершенное повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Деньги мы потом вернем: «маг Ева» сняла родовое проклятие с минчанки почти за 80 тысяч долларов