За сутки в Польше на границе с Беларусью поймали 53 мигранта, в Литве – 70. Фото: pasienis.lt.

Литовские пограничники за прошедшие сутки задержали 70 нелегальных мигрантов, которые незаконно границу с Беларусью, сообщила литовская пограничная служба.

Из 70 арестованных в воскресенье иностранцев 62 представились гражданами Ирака или имели документы из этой страны.

В этом году 2228 нелегальных мигрантов пытались въехать в Литву из Беларуси. Этот показатель более чем в 27 раз выше, чем был на протяжении 2020 года.

Об очередной поимке нелегальных мигрантов сообщают и в Польше: как сообщает местная погранслужба, 20 июля около трех часов ночи задержали группу из 49 человек (41 мужчину, 2 женщин и 6 детей) в 100 метрах от границы. Они представились гражданами Афганистана. Еще через несколько часов были задержаны четверо граждан Ирака в возрасте от 20 до 29 лет. Ни у кого из мигрантов не было при себе документов. Всех разместили в центрах для иностранцев. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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