В Литве вблизи белорусской границы нелегальные мигранты устроили беспорядки. Пришлось устанавливать дополнительный забор

В Игналинском районе поселили 50 мигрантов – на территории старого аэродрома и аэроклуба. Фото: delfi.lt.

В Игналинском районе поселили 50 мигрантов – на территории старого аэродрома и аэроклуба.

20 июля у нас был первый «жаркий» день. Начались конфликты, - рассказал Юстас Расикас в эфире литовского телеканала LNK. - Первый начался, когда в лагерь вернули переболевшую COVID–19 девушку, она отказалась вернуться в предоставленное ей помещение, разгорелся конфликт. На его решение ушло много времени.

По его словам, силу применять не пришлось. Мэр рассказал, что привезли дополнительные заграждения. А нелегальные мигранты выдвигают все новые требования. - Наши мигранты отказались от еды. Требовали вернуть им мобильные телефоны. Нарастает недовольство, скажем так. Появляется все больше требований, это вызывает у нас беспокойство. Сегодня привезли дополнительные заборы, чтобы выделить им больше территорию для прогулок, мы выполняем их требования. Но это вызывает у нас беспокойство. Служба общественной безопасности выделила 4 охранников. Но могут ли 4 противостоять 50? – вопрошал мэр. - Как я понимаю, некоторым телефоны вернули. Другим обещали вернуть в ближайшее время. Мы обеспечили им больше возможностей выхода на улицу – привезли заграждения. Эти условия мы удовлетворили. Обед кое-как согласились съесть, от завтрака отказались. Бывают конфликты между представителями разных национальностей и религий, мы это тоже видим, видит и полиция. Требования такие – например, мусульманки не хотят спать в одном помещении с мужчинами, это вызывает беспокойство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За сутки в Польше на границе с Беларусью поймали 53 мигранта, в Литве – 70. Судя по всему, ситуация с нелегальными мигрантами на ганице Беларуси и ЕС не улучшается

«Погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов»: Лукашенко сравнил литовских пограничников с нацистами. Ранее о том, что незаконных мигрантов выдворяют из Литвы, сообщили в ГПК [видео]

У белоруса на польской границе забрали велосипед, а он поехал дальше. Пограничники конфисковали велосипед у белоруса, чтобы передать его полиции [фото]

Брестские пограничники сбили дрон с сигаретами в километре от белорусско-польской границы. Беспилотник был перехвачен с помощью радиоэлектронного оружия

Россия начала переброску своих войск в Беларусь. Вот для чего. На осень запланированы масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021»

Олимпийские игры в Токио могут отменить из-за коронавируса. За минувшие сутки на Олимпиаде зарегистрировано 10 заболевших коронавирусом

«Белпочта» сообщила, что со всех коммерческих посылок будет взиматься НДС. В организации добавили, что если стоимость вложения некоммерческих отправлений будет превышать 45 евро, то будут начисляться таможенные платежи

Житель Сморгони взял онлайн-кредиты на мать и соседа без их ведома, а деньги потратил на ставки. 21-летний мужчина взял онлайн-кредит на сумму более 4000 рублей, используя фото паспорта

Минздрав вынес официальное предписание медицинскому центру «Нордин». Медцентр временно не будет оказывать услуги по проведению операций