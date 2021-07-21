Два человека пропали без вести в лесах Могилевской области. Их ищут уже месяц

Чтобы не заблудится в лесу, следует соблюдать элементарные принципы безопасности. Фото: Юлия Хвощ

Два человека считаются пропавшими без вести после посещения лесов в Бобруйском районе, об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В УВД сообщают, что с начала лета поступило уже несколько сообщений о том, что люди уходят в лес и не возвращаются. В четырех случаях пропавших искали более суток, но двоих до сих пор не удается найти.

Так, 28 июня за ягодами ушла 66-летняя пенсионерка, жительница деревни Гороховка Бобруйского района, а 30 июня 46-летний житель деревни Савичи (Бобруйский район) ушел в лес заготавливать веники. До настоящего времени местонахождение обоих неизвестно.

В УВД рассказали, что чаще других в лесах с пути сбиваются пожилые люди, имеющие проблемы со здоровьем.

Сотрудники УВД призывают любителей грибов и ягод соблюдать элементарные меры безопасности – оповестить родных перед уходом в лес, взять с собой мобильный телефон и питьевую воду, надеть яркую одежду.

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