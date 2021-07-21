Минюст подал в Верховный суд исковое заявление о ликвидации БАЖ

Верховный суд Республики Беларусь. Фото: БЕЛТА

Министерство юстиции Беларуси обратилось в Верховный суд Беларуси с исковым заявлением о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого Минюст вынес ассоциации письменное предупреждение.

– За нарушение законодательства об общественных объединениях «Белорусской ассоциации журналистов» Министерством юстиции было вынесено письменное предупреждение. Своим письмом БАЖ в адрес Министерства юстиции признало выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо, – сообщили в пресс-службе Минюста.

Там в пресс-службе ведомства пояснили, что согласно закону «Об общественных объединениях», общественное объединение должно письменно сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения не позднее трех дней после устранения нарушений.

В связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства, был пождан иск в Верховный суд о ликвидации.

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