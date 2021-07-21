Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июля 2021 года: снова рекорд смертности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав Беларуси 20 июля опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, за сутки в республике выявлены 975 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 1030 пациентов.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 436 тыс. 595 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 430 тыс. 287 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Кроме того, за сутки в Беларуси умерли 11 человек с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории страны скончались 3 тыс. 355 пациентов с выявленным COVID-19.

Также за прошедшие сутки в Беларуси выполнили 19 тыс. 559 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 134 тыс. 095 тестов.

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